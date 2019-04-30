تخفيضات رمضانية في 65 منفذاً برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن النهضة العمرانية، التي تشهدها إمارة رأس الخيمة أسهمت في ارتفاع عدد منافذ البيع واستقطاب العلامات التجارية الجديدة، والتي وصلت إلى 65 منفذاً تجارياً متنوعاً على مستوى الإمارة تقدم خدماتها والسلع الغذائية للمتعاملين.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم على هامش اجتماع وزارة الاقتصاد مع مسؤولي منافذ البيع في رأس الخيمة لإطلاق الحملة الرمضانية، أمس، إلى أنه تم الاتفاق مع جميع منافذ البيع والمراكز التجارية الكبرى في الإمارة على توفير كل السلع الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك وخاصة السلال الرمضانية، التي تتراوح قيمتها بين 50 درهماً وحتى 200 درهماً بحسب عدد السلع لكل سلة رمضانية، وتتراوح بين 11 سلعة إلى 25 سلعة لكل سلة.

وأضاف: تتراوح نسبة تخفيضات الحملة الرمضانية في رأس الخيمة بين 55% وتصل إلى 75% طوال شهر المبارك مقابل سعر السلعة خارج العروض، وبما يقارب سعر التكلفة، مع التأكيد على إطلاق المبادرات التوعوية الخاصة بالمستهلك للابتعاد عن عمليات الشراء الكمي على حساب الحاجة الخاصة لكل أسرة، وتثبيت أسعار السلع المتفق عليها ضمن مبادرة التخفيض التي أقرتها وزارة الاقتصاد.

وأشار إلى أن الحملات الاستباقية لشهر رمضان المبارك، التي أطلقتها منافذ البيع على مستوى الدولة بالتنسيق مع شركات التوريد المختصة بالسلع المشمولة بالعروض، خصوصاً السلع الغذائية الأساسية، التي تشهد طلباً متزايداً من المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، تؤكد التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بتوفير تلك السلع، مع التأكيد على توفيرها بكميات إضافية داخل المخازن لاستمرار التخفيضات خلال الحملة الترويجية، التي تم تقسيمها طوال فترة الحملة الرمضانية.

فرق مراقبة

وأكد النعيمي، أن وزارة الاقتصاد شكلت فرق عمل لمراقبة أسواق ومنافذ البيع في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ودائرة البلدية ممثلة في إدارة الصحة والبيئة لمتابعة عروض التخفيضات المطروحة وسلامة وصلاحية المواد الغذائية ورصد أية تجاوزات لما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن استمرار المنافسة بين منافذ البيع التي تأتي لمصلحة المستهلك، حيث أسهمت في انخفاض أسعار السلع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت العديد من الإجراءات الرادعة لرصد تجاوزات أصحاب البقالات الصغيرة، التي تستغل عروض التخفيضات الرمضانية للقيام بشراء كميات كبيرة لإعادة بيعها للمستهلكين بأسعار أعلى.

التزام

أكد مسؤولو منافذ البيع التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الاقتصاد في توفير السلع الغذائية والسلال الرمضانية قبل بداية الشهر الكريم، وأشار مسؤول اللولو هايبر ماركت في رأس الخيمة إلى طرح 140 سلعة غذائية وتقديم السلال الرمضانية، والتي تبدأ بسعر 85 درهماً وتضم 11 سلعة، والسلة الثانية بسعر 120 درهماً وتضم 20 سلعة، وأوضح مسؤول أسواق رأس الخيمة الوطنية تقديم عروض التخفيضات على 120 سلعة، وأشار مسؤول السفير هايبر ماركت إلى تقديم عروض الحملة على 240 سلعة، والسلال الغذائية بقيمة 104 دراهم، وتضم 19 سلعة، والسلة الثانية بقيمة 199 درهماً وتضم 25 سلعة.