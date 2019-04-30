مواطن يخصص 20 خيمة و7 صالات أفراح للصائمين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

فهد محمد الشيراوي رجل أعمال إماراتي اتخذ موقعه لرد الجميل إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تحرص على إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة لإسعاد المجتمع، وينطلق الشيراوي بمشاريعه الخيرية الوقفية في شهر رمضان المبارك عبر تخصيص وإقامة 20 خيمة رمضانية في مختلف مواقع الإمارة لمشاريع إفطار الصائم اليومية، وتجهيز 7 صالات للأفراح لاستقبال الصائمين والمبادرات الخيرية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة.

وأكد الشيراوي، أن إطلاق المشاريع الخيرية يأتي ضمن مبادرات «عام التسامح» في دولة الإمارات ولا تتوقف على مبادرات شهر رمضان المبارك حيث تمتد على مدار العام لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في إدخال السعادة والفرحة على نفوس كل من يعيش على أرض دولة الإمارات الطيبة، لافتاً إلى أن تنفيذ تلك المشاريع واجب وطني على كل رجل أعمال ورد للجميل لدولة الإمارات.

وأوضح الشيراوي، الذي يمتلك 20 خيمة كوقف خيري و7 صالات للأفراح في رأس الخيمة، أن تلك المشاريع الوقفية تشمل خدمة نقل الجنائز وخيم العزاء مجاناً أمام جميع الأهالي في رأس الخيمة على مدار العام في ظل ارتفاع أسعار استئجار الخيام، والتي يتم تركيبها بواسطة العمالة المخصصة من دون تحميل الأهالي مصاريف مادية.

بالإضافة لاستضافة «يوم زايد للعمل الإنساني» وشهد أكبر إفطار جماعي في رأس الخيمة خلال الأعوام الماضية، تخليداً لذكرى رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتنظيم يوم اليتيم لإسعاد تلك الفئة الهامة في المجتمع، ويوم تحقيق الأمنيات للأطفال مرضى السكري والأمراض المستعصية، وتخصيص صالات الأفراح لاستقبال الفعاليات والمبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح أنه تم تجهيز الـ7 صالات لاستقبال وإفطار 500 صائم، لافتاً إلى أن المطابخ الخاصة بصالات الأفراح ستقوم بإعداد 5 آلاف وجبة يومياً يتم توزيعها على صالات الأفراح، كما تم تركيب 20 خيمة أمام المساجد، وبينها 17 تكفلت بها الجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء لتقديم الوجبات اليومية، بالإضافة إلى تخصيص 3 خيام تحت إدارته في الظيت بوسط المدينة ومنطقة شعم بالمناطق الشمالية في رأس الخيمة والمنيعي بالمناطق الجنوبية.