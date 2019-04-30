مسجد الفاروق عمر بن الخطاب يستضيف مشاهير قراء «دول التعاون الخليجي»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في دبي، قراء من مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال شهر رمضان المبارك 1440 هجري (2019 ميلادي)، ويأتي القراء من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دبي ليؤمّوا المصلين في صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل.

حيث يستضيف المسجد فضيلة الشيخ إسماعيل حسن إسماعيل أحمد، إمام مسجد عبد الوهاب الزياني (مملكة البحرين)، وفضيلة الشيخ صالح سيد محمد الأنصاري، إمام مسجد الحاكم (المملكة العربية السعودية)، وفضيلة الشيخ عبد العزيز سالم الزهراني، باحث قانوني في وزارة العدل (المملكة العربية السعودية)، وفضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى، مستشار الشؤون الدينية والثقافية في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب (الإمارات العربية المتحدة).

ويُقيم المسجد، خيمة إفطار مكيّفة لتقديم 1200 وجبة إفطار يومياً عند غروب الشمس، وكان المسجد قدّم 40000 وجبة إفطار في رمضان 1439، وأكثر من 180000 وجبة إفطار على مدى السنوات الخمس الماضية، كما استقبل ما يزيد على 100000 مصلٍ خلال شهر رمضان من العام الماضي، ويُتوقَّع أن يستضيف المزيد من المصلين والزوّار هذا العام. وقد ُنصَبت خيمة واسعة ومكيّفة لاستيعاب المصلين الإضافيين.

وسيُلقي فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى محاضرات دينية يومياً بعد صلاة العصر بعنوان «أَحَب الأعمال إلى الله»، وسيتم بثها مباشرةً عبر صفحات المسجد على مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب. كذلك سيُقدّم فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى حلقات يومية بعنوان «رياض الجنة»، في إطار فعاليات المسجد الرمضانية عبر موقع انستغرام.