23 - 41 درجة الحرارة في نهار رمضان

المصدر: دبي - نورا الأمير

قال إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن غرة شهر رمضان الفضيل ستصادف يوم الاثنين 6 مايو المقبل حسب معايير الرؤية الفلكية.

وكشف عن أن معدلات درجات الحرارة خلال الشهر ستتراوح بين 23 و41 درجة مئوية، كما ستتراوح الرطوبة النسبية بين 22% و75%، ويكون متوسط سرعة الرياح 24 كم/‏س، كما يندر هطول الأمطار خلال هذا الوقت من العام.

ويتراوح طول النهار بين 13 ساعة و10 دقائق في بداية الشهر الفضيل و13 ساعة و40 دقيقة في نهايته، بينما تزيد ساعات الصيام بحدود الساعة وربع الساعة عن طول النهار وهو الوقت بين الفجر والشروق.

ووفقاً للباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية تشهد مدينة سانت بطرسبورغ الفرنسية منذ منتصف مايو المقبل وغالبية المناطق في اسكندنافيا والمناطق التي على دائرة عرض 60 شمالاً، تداخلاً بين وقتي الفجر والعشاء والنهار يتجاوز طوله 18 ساعة بداية يونيو، أما جنوبي الأرجنتين وتشيلي وجنوبي نيوزلندا فتشهد أقصر نهار لا يتجاوز طوله 8 ساعات في بعض المناطق وتكون فترة الصيام هناك دون 9:30 ساعات.