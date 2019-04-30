عهود الرومي: رؤى محمد بن راشد تعزز جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، «أن رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على تطوير وتحسين الخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن توجيهات سموه تركز على الاحتفاء بالنماذج الإيجابية التي تعمل بجهد لجعل هذا التوجه منهج عمل وثقافة حياة».

وهنأت عهود الرومي أبطال السعادة والإيجابية على إنجازاتهم المتميزة ومساهمتهم في تقديم تجربة سعيدة للمتعاملين تسهم في رفع مستوى الخدمات الحكومية، وتشجع وتحفز بناء نماذج إيجابية في الجهات الحكومية.وأشارت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة إلى أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ركز في الدورة الثانية لأبطال السعادة والإيجابية، على أصحاب الجهود الاستثنائية وقصصهم الملهمة في إسعاد المتعاملين، وما يمثلونه من قدوة ومصدر إلهام، مؤكدة أن البرنامج الوطني سيعمل على توثيق قصص الأبطال وتعميمها ليتم تبنيها من قبل الجهات الحكومية لإسعاد المتعاملين، وبناء قدراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة.