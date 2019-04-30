محمد بن زايد: تعاون القطاعات العامة والخاصة والاجتماعية يضمن استدامة التنمية المجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية المردود الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لتبني ودعم مبادرات الاستثمار المجتمعي التي تتضافر فيها جهود القطاعين العام والخاص، موضحاً أن التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والاجتماعية يضمن استدامة التنمية المجتمعية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص الداعمين لمبادرات وبرامج «مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب» التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب.

دعم

وتبادل سموه الأحاديث مع الداعمين لبرامج «مؤسسة الإمارات»، مؤكداً أهمية دورهم وإسهاماتهم في دعم مشاريع المؤسسة ومبادراتها العلمية والاجتماعية التي تهدف إلى الاستثمار في شباب الإمارات، وتمكينهم من أدوات المعرفة والعلم، وتعزيز دور المؤسسة في خدمة المجتمع الإماراتي وتلبية احتياجاته.

وقال سموه: «إن مساهماتكم وعطاءكم يؤكد روح المسؤولية العالية التي تتحلون بها وتعبر عن قيم الخير والتعاون والتضامن المتأصلة في دعم قضايا المجتمع واهتماماته خاصة جوانب المعرفة والتنمية الاجتماعية». مؤكداً سموه أهمية تعزيز المشاركة المدنية في مختلف مجالات الحياة انطلاقاً من إيماننا بضرورة تكامل الجهود والإمكانات وتضافرها في خدمة المجتمع.

نجاح

وأضاف سموه أن مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم برامج مؤسسة الإمارات تعد عاملاً مهماً في نجاح المؤسسة والارتقاء بخدماتها وتحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية في خدمة المجتمع.

من جانبهم أعرب أعضـــاء الوفــد عن فخرهم واعتزازهم بالمساهمة في دعم مبادرات مؤسسة الإمارات وبرامجها في مختلف المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الشباب من أبناء الإمارات وتمكينهم بما يسهم في دعم جهود الدولة ومسيرتها التنموية.. مؤكدين استمرار التزامهم بخدمة المجتمع ومسؤولياتهم تجاهه.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين.

ضم الوفد ممثلي الشركات والمؤسسات التالية: بنك الخليج الأول و«أوكسي» و«بيبي» و«شل» و«إكسون» و«أدنوك» و«دولفين للطاقة» و«بوريالس» و«بيبسيكو» و«جي بي مورغان» ومؤسسة عيسى صالح القرق و«جي إس إنرجي» ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«يو بي إس» و«جلفار» و«دو» و«غوغل» إضافة إلى مسؤولي وفريق عمل «مؤسسة الإمارات».