محمد الشرقي: علاقاتنا مع ماليزيا استراتيجية

المصدر: كوالمبور - وام

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ولاية جوهور الماليزية بدعوة من السلطان إبراهيم بن سلطان اسكندر سلطان ولاية جوهور.

وأكد سموه العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا في شتى المجالات، منوهاً بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي أثمرت عن عدد كبير من المشاريع المميزة والتي تعكس قوة اقتصاد الدولتين آسيوياً ودولياً.

وقام سمو ولي عهد الفجيرة بزيارة لمنطقة مدني في الولاية اطلع فيها على المنشآت الاستثمارية في المنطقة والتي تديرها شركة اسكندر للاستثمار واستمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على الشركة لمجمل الحركة الاقتصادية في المنطقة.ثم لبى سموه دعوة السلطان لتناول مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سمو ولي عهد الفجيرة في القصر الملكي للولاية حضرها رئيس الحكومة والوزراء وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين في الولاية.

وكان سمو ولي عهد الفجيرة قام أول من أمس بزيارة لمنطقة فوريست سيتي الرائدة في الولاية واستمع إلى شرح تفصيلي لآلية العمل في المنطقة التي تقوم بتطويرها الشركة العالمية كانتري غاردن.ولبى سموه دعوة رئيس مجلس الوزراء شهرو الدين جمال ترحيباً بزيارة سموه للبلاد حضرها عدد كبير من المسؤولين.رافق سمو ولي عهد الفجيرة في جولاته سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وخالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا.