راشد النعيمي يتسلّم جائزة أفضل فريق مشتريات خلال مؤتمر بالبحرين

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة لا ترضى إلا بالتميز، وتحتضن المبدعين دائماً. جاء ذلك خلال تسلمه جائزة أفضل فريق مشتريات في مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2019 بدورته المقامة بمملكة البحرين، والتي حصدتها الكوادر المؤهلة بإدارة العقود والمشتريات بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وقال سموه: «إن كوادرنا المبدعة تسعى لتأدية مهامها على أكمل وجه للارتقاء بالدائرة وتعزيز مكانتها المرموقة، مشيراً إلى أن الدائرة تقبل التحدي وتمتلك كل مقومات التميز». ولفت إلى أن الجائزة شهدت منافسة كبيرة بين الجهات والمؤسسات المشاركة، منوهاً بأن الدائرة استحقت الجائزة عن جدارة لحرصها على اختيار أفضل الموردين واستقدام أحدث الأجهزة والمعدات ضماناً لتحقيق الكفاءة المالية.