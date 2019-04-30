سيف بن زايد يطلق رسمياً «مركز الشرطة في هاتفك»

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رسميا أمس خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، في خطوة تعزز مسيرة التحول الرقمي للوزارة وأتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصتها للخدمات الذكية. كما كرم سموه أمس بمقر الوزارة المنتسبات إلى دورة الإطفاء التأسيسية النسائية الأولى إلى جانب فريق عمل «حصنتك» بوزارة الداخلية.

تعزيز

واستمع سموه من فريق عمل مبادرة «مركز الشرطة في هاتفك» إلى شرح عن مستجدات الخدمة منذ إطلاقها تجريبيا على تطبيق الوزارة الذكي «moiuae» ومدى فعاليتها ومساهمتها في تعزيز مسيرة العمل الشرطي لكونها خدمة آلية ذكية سهلة وسلسة تسهم في تخفيض الوقت على المتعاملين.

حضر الإطلاق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي المشرف العام على الخدمة، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية رئيس أمانة مركز الشرطة في هاتفك، وعدد من الضباط.

ازدياد

وأكد معالي ضاحي خلفان أن الخدمة المستحدثة عززت من جهود وزارة الداخلية في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبسرعة وبدقة ضمن رؤية دولة الإمارات «2021».. مشيرا إلى الاقبال الواسع على الخدمة وازدياد عدد المستفيدين فيها بشكل واضح.

ونوه إلى أن الخدمة مرت بدراسات وخطوات ومراحل تقنية تعزز مزايا خدمات الوزارة الذكية وتأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي وبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة وتحقيق جودة حياة عالية للخدمات في بيئة معطاءة مستدامة مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى.

ودعا الجمهور إلى استخدام الخدمة وتقديم البلاغات من خلالها أينما كانوا وفي أية وقت من خلال التطبيق.. لافتا إلى أن ذلك من شأنه تخفيف الوقت على الجميع واختصار المسافات والسرعة في الإنجاز.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حصلت على لقب «بطل المشاريع» ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS» وذلك عن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» وهي في مرحلتها التجريبية وضمن الفئة «سي 7» - C7 - الخاصة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد منافسة قوية مع مشروعات عديدة من مختلف دول العالم.

مبادرة ريادية

وفي سياق متصل استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الدفعة الأولى من الإطفائيات الإماراتيات اللواتي اتخذن مبادرة ريادية بالالتحاق بهذا القطاع الحيوي ليسطرن إنجازاً جديداً لمسيرة المرأة الإماراتية يضاف إلى ما حققته من إنجازات على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مؤكدات بذلك قدرتهن على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من الإطفائيات الإماراتيات تخرجن من دورة تأسيسية والتحقن بالعمل بعد أن تلقين تدريبات على نوعيات وحجم مخاطر متطورة قد تتعرض لها فرق الإطفاء والإنقاذ أثناء مكافحة الحرائق وتدريبهن على الأساليب الواجب اتباعها لمواجهتها وتدريبا مكثفا عن كيفية مواجهة الحرائق الناجمة عن تسرب الغاز وانفجار الأنابيب.

وحرائق السيارات والمنازل المكونة من طابقين، وحرائق الأماكن المغلقة.. وقد أثبتن مهارة وقدرة على أداء جميع المهام مما ينعكس بصورة إيجابية على أساليب العمل الميداني بما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة ويضمن جاهزية وكفاءة رجال الدفاع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات.

حصنتك

كما كرم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فريق عمل الوزارة في منظومة «حصنتك» المشروع الريادي الوطني الذي يعزز مسيرة الإنجازات بسواعد كوادر وطنية من خلال تعاون مثمر بين القطاعين الخاص والعام، ويشكل خطوة متقدمة في تعزيز السلامة والحماية والوقاية من الحرائق، من خلال نظام الإنذار المبكر المرتبط بالمنازل السكنية والبنايات التجارية في جميع أنحاء الدولة بغرف عمليات الدفاع المدني بصورة مبتكرة معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة.

حضر التكريم اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والعميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة، وعدد من ضباط الوزارة.