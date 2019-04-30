مواصلات الإمارات: 16 عقداً لتوفير خدمات الصيانة الفنية لـ 3 آلاف مركبة

المصدر: دبي - البيان

تمكنت مواصلات الإمارات ممثلة بدائرة الخدمات الفنية، من إبرام وتجديد 16 عقداً مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال الشهرين الماضيين فقط، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح لأسطول تلك الجهات، والبالغ نحو 3000 مركبة مختلفة، ولمدد تعاقدية متفاوتة تمتد إلى 3 سنوات.

وكشف عبد اللطيف الأنصاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات، عن سعادة المؤسسة بتلك الثقة التي تحظى بها المؤسسة بين متعامليها، والتي تمكنت من ترسيخها عبر سنوات طويلة من الأداء المتميز، مشيداً بالجهود النوعية التي تبذلها فرق العمل التابعة للدائرة بهدف الالتزام بتطبيق معايير الخدمة عالية الجودة، وضمان عنصري السلامة والأمان خلال تقديم الخدمات الفنية للمتعاملين، مؤكداً أن المؤسسة بكوادرها وإمكاناتها على أتم الجاهزية لأداء المهام المنوطة بهم بموجب هذه العقود وفق أعلى مستوى وأفضل المعايير، لتصبح بذلك نموذجاً ريادياً وتنافسياً في مجال الخدمات الفنية من حيث الخبرة التي تمتد لأكثر من 38 عاماً والجاهزية والكفاءة والتكلفة.

وأوضح الأنصاري أنه سيتم بناءً على العقود المبرمة توفير خدمات الصيانة والإصلاح لمركبات الجهات البالغ عددها 2.720 مركبة مختلفة، من خلال 59 ورشة فنية منتشرة في مختلف مناطق الدولة، مشيراً إلى أن مواصلات الإمارات تستثمر كل جهودها لخدمة متعامليها بما يفوق توقعاتهم، وذلك عبر طاقم فني مؤهل.

وأشار الأنصاري إلى التنامي المستمر والتوسع في أنشطة المؤسسة وخدماتها ومواقعها ومنشآتها وأسطول مركباتها، مؤكداً أن هذا التنامي يواكبه بالمقابل نمو وتطوير مماثل على صعيد الخدمات الفنية المقدمة داخلياً أو خارجياً .

وأوضح الأنصاري أن قطاع الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات حقق قفزة نوعية مهمة على مستوى أعماله وإيراداته على مدى الأعوام السابقة، حيث بلغت إيراداته خلال العام الماضي 2018 نحو 286.4 مليون درهم، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 7.9% مقارنةً بعام 2017، ويعود ذلك إلى تنامي قاعدة المتعاملين المستفيدين من الخدمة المقدمة وثقتهم بمعايير الجودة والكفاءة فيها.