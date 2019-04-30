إنجاز المرحلة 22 من مشروع الطرق الداخلية بالعين

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها كل أعمال المرحلة 22 من مشروع إنشاء الطرق الداخلية بمواقع متفرقة في مدينة العين، وذلك على مساحة بلغت 1.2 مليون متر مربع بتكلفة قدرها 113.7 مليون درهم.

وأشارت «مساندة» إلى أنها استحدثت ضمن هذه المرحلة من المشروع 450 قطعة أرض و3 آبار جديدة، ونفذت أيضاً جسراً فوق وادي العين لربط المنطقة المستحدثة في المرخانية بالمنطقة القديمة، إلى جانب أنها استحدثت أيضاً 702 قطعة أرض ضمن المرحلة 21 من المشروع، و661 قطعة أرض ضمن المرحلة 23.

وذلك بإجمالي 1813 قطعة أرض تم استحداثها لمراحل المشروع الثلاث، التي تضمنت تنفيذ أعمال الطرق والإنارة وصرف مياه الأمطار ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال المماشي ومسارات للدراجات الهوائية.

وأفادت الشركة بأنها أنجزت نسبة 88% من أعمال المرحلة 21 البالغة تكلفتها 127.48 مليون درهم، والتي تنفذها على مساحة قدرها 1.7 مليون متر مربع ضمن مشروع الطرق الداخلية في العين، كما أنجزت أيضاً نسبة 87.5% من أعمال المرحلة 23 التي تنفذها بكلفة تتجاوز 112.1 مليون درهم، متضمنة تنفيذ كل أعمال البنية التحتية لخدمة 438 قطعة سكنية جديدة وموزعة على 14 منطقة بالعين.

353 مليوناً

ولفتت إلى أن إجمالي تكلفة المراحل الثلاث 21، 22، 23 من مشروع الطرق الداخلية بمواقع متفرقة في مدينة العين يتجاوز الـ 353.3 مليون درهم، مشيرة إلى أنه تم مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكلفة التشغيل طبقاً للمواصفات المعتمدة، حيث تم استخدام أجهزة الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في المشاريع الثلاثة.

وقال المهندس صالح الشيبة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية في شركة «مساندة»، إن هذه المشاريع يجري تنفيذها في إطار حرص الشركة على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول المزروعي تفاصيل المرحلة 22 التي بدأ العمل بها في ديسمبر من عام 2016، والتي تم إنجازها بالكامل واشتملت على تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية وشبكات للمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة طرق تخدم 432 قسيمة، موزعة على 10 مناطق.

مشيراً إلى أن المرحلة 21 التي بدأ العمل بها في أغسطس من العام 2017، سيتم تسليمها في أغسطس المقبل، حيث تجاوزت تكلفتها 127.48 مليون درهم، وتضمنت أعمال الطرق الداخلية مع البنية التحتية، مثل الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ومياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية وشبكة طرق داخلية بطول 38 كيلو متراً تخدم أكثر من 700 قسيمة، موزعة على 13 منطقة.

وبشأن المرحلة 23، ذكر المزروعي أن العمل في تلك المرحلة من المشروع بدأ في أغسطس من العام 2017، ومن المقرر الانتهاء من كل أعمالها في أغسطس من العام الجاري، حيث تبلغ نسبة الإنجاز فيها حالياً 87.5%.

مشيراً إلى أن كلفة هذه المرحلة من المشروع تتجاوز 112.1 مليون درهم وتغطي أعمال المرحلة 23 كل أعمال البنية التحتية لخدمة 500 قطعة سكنية جديدة وموزعة على 14 منطقة بالعين، فيما تتضمن تلك المرحلة تنفيذ طرق بطول 22.3 كيلو متراً، وخطوط صرف مياه أمطار بطول 16 كيلو متراً، وخطوط صرف صحي بطول 13 كيلو متراً، وخطوط مياه شرب بطول 23.5 كيلو متراً، و720 عامود إنارة طرق.

وأكد المزروعي التزام «مساندة» في تنفيذها للمشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية.

حرص

أشار راشد مصبح المنعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية لدى بلدية مدينة العين، إلى حرص بلدية مدينة العين في دعم خطة أبوظبي في وجود مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة بما يتماشى مع خطة التطوير العمراني لمدينة العين.