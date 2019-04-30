اجتماع تنسيقي يناقش مسار قطار الاتحاد في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، صباح أمس في الديوان الأميري، اجتماعاً تنسيقياً لمشروع خط سير قطار الاتحاد الخاص بإمارة الفجيرة، الذي يتضمن الخط الواصل إلى ميناء الفجيرة والخط الواصل إلى منطقة الطويين.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، ومديري وممثلي الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية بالفجيرة، مناقشة سبل التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية في الفجيرة للمرحلة المقبلة لخط سيره داخل حدود الإمارة وخطوات العمل المقبلة في هذا الخصوص، والتي يبدأ في تنفيذها قريباً.

واطلع المجتمعون على شرح وافٍ حول أهداف وفوائد المشروع وتطوير البنية التحتية، التي تهدف إلى ربط الإمارات كافة بخط سكك حديدية.

وأكد محمد سعيد الضنحاني توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للجهات المسؤولة في الحكومة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهذا المشروع الحيوي والإشراف المباشر من قبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، مؤكداً حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق مستوى عالٍ من التميز في مشاريع النقل والسياحة والاقتصاد والتجارة. وأوضح الضنحاني أن مشروع قطار الاتحاد يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 لكونه يدعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات ، ويسهم في بناء بنية تحتية متكاملة ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.