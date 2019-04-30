948 ألف مستفيد من التوعية الإلكترونية لشرطة أبوظبي العام الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 948 ألف شخص من برامج التوعية الإلكترونية التي نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، خلال العام الماضي.

وقال العقيد الدكتور حمود العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن برامج التوعية تركز على مواجهة الظواهر السلبية بالطرق الإيجابية الهادفة لرفع ثقافة ووعي الأفراد وتحفيزهم على المساهمة في حفظ الأمن، وتحقيق الرفاه الأمني والمجتمعي.

وأشار إلى مد جسور التواصل مع شرائح المجتمع وتعريفها بأساسيات الحفاظ على الأمن الذاتي والمجتمعي للمساهمة في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

وأوضح المقدم سيف الجابري رئيس قسم توعية المجتمع، إنه خلال العام الماضي تم تنفيذ استراتيجيات شرطة أبوظبي في كسب ثقة المجتمع ومكافحة الجريمة .