«الهويّة والجنسيّة» تدعو حمَلة «باحث عن عمل» إلى تسوية أوضاعهم قبل يونيو المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية كل الوافدين إلى الدولة الحاصلين على تأشيرة «باحث عن عمل» إلى التنبّه إلى صلاحيات التأشيرات الصادرة لهم والحرص على توفيق أوضاعهم بما ينسجم مع نصوص قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتجنّب الدخول في مخالفة أحكام القانون، مؤكدة أن أقصى موعد يمكن أن تستمر صلاحيات تأشيرات الباحثين عن العمل بالنفاذ فيه هو يونيو المقبل.

وذلك لأنّ مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» امتدت حتى نهاية ديسمبر الماضي، موضحة أن ذلك يعني أن التأشيرات التي صدرت في شهر أغسطس قد انتهت في شهر فبراير الماضي، في حين انتهت تلك التي صدرت في سبتمبر 2018 في مارس 2019، وستنتهي صلاحيات التأشيرات التي صدرت في نهاية المهلة (ديسمبر 2018) في يونيو المقبل كآخر موعد.

إجراءات

وأكّدت الهيئة أنّ تأشيرة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر غير المشروطة بوجود الكفيل، التي منحت للمخالفين قبل 1 أغسطس 2018 في إطار مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» غير قابلة للاستثناء أو التمديد، وأنّ على كل من حصل عليها أن يبادر إلى تعديل وضعه من خلال نقل إقامته على كفيل جديد في حال تمكنّه من الحصول على العمل، أو مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة تجنّباً للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصّ عليها القانون، والتي تشمل الغرامات، وقد تصل إلى الحبس والإبعاد. وقال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة:

إنّ استحداث هذا النوع من التأشيرة جاء في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالتسهيل على المخالفين الذين بادروا إلى الاستفادة من المبادرة وأبدوا رغبتهم بالبقاء على أرض الإمارات وعدم مغادرتها، وذلك من خلال منحهم فرصة جديدة للبحث عن عمل يتيح لهم الإقامة بشكل مشروع، شريطة أن يقوموا بالتسجيل في منصّة «الباحثين عن العمل» التي تمّ إنشاؤها بالتعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

مؤكداً أنّ الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة بحق من يصرّون على الاستمرار في مخالفة القانون عبر تنظيم حملات تفتيش وملاحقة مكثفة لضبطهم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقّهم، بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة.

استقرار

ونبّه اللواء الراشدي إلى أنّ القانون لا يسمح لحامل هذه التأشيرة بالعمل إلا في حالة حصوله على فرصة عمل بالطرق القانونية ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الإطار، داعياً المواطنين والمقيمين والمستثمرين إلى تجنّب إيواء أو تشغيل حاملي هذه التأشيرة قبل تسوية أوضاعهم ونقل كفالاتهم، وعدم التعامل معهم على اعتبار أنهم مقيمون، نظراً لما يشكله ذلك من إخلال بأمن المجتمع وتجاوز الحق العام.

مؤكداً أنّ المحافظة على أمن الوطن واستقراره واجب على كل من يعيش على أرضه، وأنّ كلّ من يؤوي مخالفاً أو يقوم بتشغيل شخص على غير كفالته يعرض نفسه للعقوبات والغرامات التي نصّ عليها القانون، والتي تصل إلى 50 ألف درهم عن كل مخالف.

تعامل

منحت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية الذين تقدموا للاستفادة من مبادرة «احم نفسك» تأشيرة إقامة مؤقتة مدّتها 6 أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل، بعد إعفائهم بشكل كامل من كل الغرامات التي ترتبت عليهم. وقال اللواء الراشدي: إنّ مخالفي تأشيرة «باحث عن عمل» سيعاملون معاملة مخالفي الإقامة، حيث سيتمّ فرض غرامة قدرها 100 درهم عن اليوم الأول من المخالفة، يتبع ذلك غرامة قدرها 25 درهماً عن كلّ يوم تأخير.