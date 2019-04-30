نهيان بن مبارك يوقّع على وثيقة إعلان «مؤتمر التسامح»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على وثيقة إعلان مؤتمر «مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية» بحضور أكثر من 50 خبيراً قانونياً وخبراء في حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية والعربية، الذين وقعوا جميعاً على الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز قيم التسامح على المستويين المحلي والدولي، ونص الإعلان على:

نحن المشاركون في المؤتمر العالمي عن «مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية» الذي انعقد في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال أبريل 2019 وفي ظل الحاجة لتعزيز التسامح والأخوة الإنسانية في المجتمع والعالم نعلن اتفاقنا الكامل والتزامنا القوي بما يلي:

الدعم القوي لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة كي تكون دائماً قائدة ورائدة على مستوى العالم، في نشر قيم التسامح، والأخوة الإنسانية، والكرامة البشرية، الدعم القوي لجهود الدراسة والبحث المستمر في الجوانب القانونية والمؤسسية للتسامح، والأخوة الإنسانية، والكرامة البشرية، الدعم القوي للبحوث المتخصصة في كيفية تأصيل القيم والمبادئ الواردة في»وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية«، التي أصدرها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، وانعكاسها الإيجابي على النظم التشريعية والقضائية في العالم.

الدعم القوي للخطة المقررة بإنشاء مركز للتميز في بحوث التسامح، والأخوة الإنسانية، والكرامة البشرية، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبشراكة كاملة مع وزارة التسامح، يتفق المشاركون في المؤتمر، على إعادة تنظيم المؤتمر بعد عام من الآن لمتابعة الإنجازات ونتائج مشاريع البحوث التي تم اقتراحها في هذا المؤتمر.

إشادة

وأشاد معاليه بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الدولي» مفهوم التسامح في سياق النظم التشريعية والقضائية" الذي انعقد في أبوظبي أخيرا، مؤكدا أن تنظيم الإمارات لهذه النوعية من المؤتمرات العالمية المتخصصة إنما يؤكد مكانة الدولة كعاصمة عالمية للتسامح، موضحا أن الخبراء العالميين المشاركين في المؤتمر استطاعوا بلورة العديد من التوصيات القانونية التي يمكن أن تكون مفيدة للمشرعين حول العالم.

تقدير

عبر المشاركون في المؤتمر عن عظيم تقديرهم لجهود ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك للمؤتمر، وهو ما كان له أبلغ الأثر في النجاحات التي حققها، معربين عن سعادتهم بتوقيع معاليه على إعلان وثيقة مؤتمر مفهوم التسامح في النظم التشريعية والقضائية.