شرطة أبوظبي تشارك بماراثون زايد الخيري في نيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في منافسات النسخة الـ «15» من ماراثون زايد الخيري، بحديقة سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية، وامتد لمسافة 10 كيلو مترات، ويقدم ريعه لصالح مرضى الكلى للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في الماراثون موظفو الملحقية الشرطية بسفارة دولة الإمارات بواشنطن ومجموعة من طلبة شرطة أبوظبي المبتعثين، وأقيمت على هامشه فعاليات متنوعة بعنوان «15 رسالة من الإمارات للعالم في عام التسامح»، و«يوم الوطن وقمة العطاء»، في سنترال بارك.

وأنشد الطالب شهاب عبد الله الساعدي، المبتعث من شرطة أبوظبي، السلام الوطني بصوته تزامناً مع انطلاق المارثون. ومن أبرز الفعاليات خيمة تراثية إماراتية للتعريف بعادات وتقاليد مجتمع الإمارات.