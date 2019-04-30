أمل القبيسي تسجّل بـ«وثيقة المليون متسامح»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي أمس، على «وثيقة المليون متسامح الإلكترونية» التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية تزامناً مع فعاليات «عام التسامح».

وقامت معاليها بالتسجيل على الوثيقة التي تتبنى رسالة «أن يكون الفرد متسامحاً مع نفسه ومع من حوله ومع مجتمعه، لأن في التسامح حياة».

وأكدت معاليها على الرؤية العميقة لقيادتنا الرشيدة التي وضعت استراتيجية واضحة للتسامح في دولة الإمارات فأنتجت المحبة والسلام، وأسست لتعايش فريد قل نظيره حول العالم، الذي غرسه ورسخه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، وهو النهج الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حتى أصبحت الدولة مثالاً لقيم التسامح.