طرح مشاريع مدن ذكية خلال قمة أبوظبي نهاية أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن عزمها طرح مشاريع مدن ذكية تدار وفق منظومة متكاملة بأسس ذكية في مكونات البنية التحتية، وذلك خلال «قمة أبوظبي الذكية» التي تنظمها البلدية نهاية أكتوبر (29 و30) من العام الحالي 2019.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس للإعلان عن استضافة القمة، عن اعتماد إطار عمل المدينة الذكية 2018 - 2022 خلال الشهر الجاري كأول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071. وأشارت البلدية إلى أن «قمة أبوظبي الذكية» ستشهد مشاركة 750 شخصا وجهة حكومية وخاصة وخبراء من داخل الدولة وخارجها للتعرف على مشاريع الذكاء الاصطناعي والمستقبل، وتعزيز البنية التحتية الذكية، وتأسيس بناء المدن الذكية، والحوكمة والخدمات البلدية الذكية، والتكنولوجيا الناشئة والحكومة الرقمية.

أوضح المهندس سالم المعمري المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية، أن بلدية مدينة أبوظبي من خلال تنظيمها لقمة أبوظبي الذكية تؤكد حرصها على تعزيز سمعة ومكانة أبوظبي بشأن الآليات التطبيقية للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي في كل من محاور الحوكمة، والخدمات والنقل والطرق والبنية التحتية والاستدامة واستشراف المستقبل والابتكار.

وكذلك ترسيخ مساندتها جهود الجهات الحكومية ومساهمتها الفعالة على أرض الواقع في تحول مدينة أبوظبي إلى مدينة ذكية، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال المدن الذكية، وحشد الجهود والطاقات وتحقيق شراكات فعالة وهادفة مع القطاع الخاص بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح المهندس سامي عبدالقادر الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني للبنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي، أن القمة تسعى بشكل عام إلى المواءمة مع مئوية الإمارات 2071 والخارطة الاستراتيجية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات القائمة على أولويات منها: قدرات مؤسسية رائدة، شراكات فعالة وهادفة، جودة الحياة والمظهر العام، .

وأوضح أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية، أن التحول الذكي في المشاريع يساهم في إسعاد المجتمع وتحقيق رضا العملاء، ويساهم في توفير الطاقة والتكلفة التشغيلية للتطبيقات إلى أكثر من 50%، وتخفيض البصمة الكربونية إلى أكثر من 80%، كما أن التحول نحو خدمات السمارت هاب ساهم في تقليل نسبة مراجعة المتعاملين إلى البلدية بنسبة 95% وإنجاز المعاملات إلكترونياً، بما يساهم في تقليل الهدر المالي والبيئي، مشيراً إلى أن التحول الذكي يعتبر جزء منه مشاريع المدينة الذكية.

خدمات

تستهدف بلدية مدينة أبوظبي من إطار خطة عمل المدينة الذكية العديد من المجالات ضمن محورية المجتمع الهادفة إلى توفير خدمات وأصول بلدية ذكية لرفاهية وسعادة المجتمع. وتتضمن هذه المجالات إدارة طوارئ ذكية واستمرارية الأعمال، وصرف مياه الأمطار الذكي، الإنارة الذكية، إدارة النفايات الذكية، الألعاب الذكية، التدقيق الفني الذكي، اللوحات الإرشادية الذكية، الإدارة الذكية للأصول، الري الذكي، هندسة الطرق الذكية، الزراعة التجميلية الذكية، السلامة المرورية الذكية، الخدمات الذكية والتحول الرقمي، سلامة المشاة الذكية، الإدارة الذكية للمشاريع والمنشآت.