عبد الله المري يشيد بجهود فريق عمل الاستدامة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ثمّن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جهود فريق عمل الاستدامة في شرطة دبي، بإشراف العقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وبإدارة النقيب الدكتور روضة الشامسي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وكوكبة من الضباط والمدنيين من القيادة العامة لشرطة دبي، والذين أسهموا في انتساب مدارس حماية في شرطة دبي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال اللواء المري إن فريق الاستدامة لعب دوراً مهماً في انضمام مدارس حماية إلى عضوية شبكة مدارس "اليونسكو"، بالإضافة إلى تطبيق المعايير التي تتيح الموافقة من قبل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على طلب الانضمام، مؤكداً أن هذا الانتساب سيضيف بعداً جديداً للعمل المدرسي، من خلال الدفع بجهود بلورة رؤية تعليمية أكثر شمولية فيما يتعلق بأهداف اليونسكو.