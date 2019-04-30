شرطة عجمان تساعد مستثمراً تعثّرت أعماله وأصيب بشلل

المصدر: ■ عجمان - أسامة أحمد

قدّم مركز الدعم الاجتماعي التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، مساعدة لرجل أعمال آسيوي يبلغ من العمر 60 عاماً في حلّ ديونه، وذلك بعد أن أصيب بنوبة قلبية وبالشلل بسبب فقدانه لكل ثروته وتعثر أعماله الذي بدأها في الدولة قبل خمسة وثلاثين عاماً، مما أدى إلى تراكم الديون، ما أدى إلى شلله وأدخل مستشفى الشيخ خليفة وظل يتلقى العلاج لمدة 5 أشهر.

دعم ومساندة

وقالت النقيب وفاء خليل الحوسني، مديرة مركز الدعم الاجتماعي: إنه تم إخطارهم بالحالة، من قبل إدارة مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، وعلى الفور تمت زيارته والوقوف على حالته الصحية بعد أخذ العلاج اللازم واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الرجل.

وذكرت بأنه كان طريح الفراش في مستشفى الشيخ خليفة لمدة خمسة أشهر بعد أن أصيب بالشلل بسبب خسارته المادية والديون المتراكمة عليه، ولم يكن هناك شخص من أقربائه ليقوم برعايته، لافتة إلى أنه قام بإرجاع أفراد أسرته لوطنه بعد أن بدأ نفاد ماله، وتعثرت أعماله التجارية وحاول جاهدا في أن يخلص ديونه ويسترجع ثروته ولكنه فشل.

وأشارت إلى أن مركز الدعم الاجتماعي درس الحالة واكتشف أن الرجل فقد جواز سفره، وقام المركز بالاتصال على قنصلية بلده التي استخرجت له وثيقة سفر.

بعد إنساني

وذكرت النقيب وفاء خليل الحوسني أن توجيهات اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، الذي أطلق المركز في عام 2014، تتمثل في توجيه جميع أنواع الدعم الاجتماعي لسكان عجمان من مختلف الجنسيات والاهتمام بالقضايا الإنسانية.