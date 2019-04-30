شرطة أبوظبي: 4 مخالفات مسببة لحوادث مرورية جسيمة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

قال المقدم جابر سعيد المنصوري، رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، إنه وفقاً للدراسات التي تجريها شرطة أبوظبي حول أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية بالإمارة، اتضح أن هنالك 4 أسباب تندرج ضمن مخالفات يرتكبها السائقون وهي السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ والتجاوز والانشغال بغير الطريق.

وأكد المنصوري أن شرطة أبوظبي أطلقت أخيراً، حملة «لتأمن المخاطر... لا تخاطر»، مشيراً إلى انه تم اختيار المسمى بعد العودة إلى أسباب الحوادث .

وأوضح أن المخاطرة التي يرتكبها السائق في ارتكابه المخالفة تعد أهم أسباب الحوادث، مشيراً إلى أن هناك نوعين من المخالفين أبرزهما من يُقدِم على ارتكاب المخالفة في حالة عدم رؤيته لأي من الدوريات المرورية، ظناً منه أن الرقابة غائبة متناسياً أن هنالك كاميرات موزعة لالتقاط المخالفات وأن هنالك أيضاً دوريات مدنية، أما النوع الثاني من المخالفين.

كما وصفه رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة فهو من يفضل مصلحته على مصلحة الآخرين، حيث لا يتردد في ارتكاب المخالفات مثلاً للوصول إلى وجهته بشكل سريع الأمر الذي يجعله يرتكب مخالفات منها السرعة والتجاوز والانحراف المفاجئ دون الانتباه أو الاهتمام بسلامة الآخرين.

وعي مروري

يذكر أن هذه الحملة تدخل ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية المرورية لعام 2019 لشرطة أبوظبي والتي تستمر ثلاثة أشهر، حتى نهاية يونيو المقبل، ضمن جهودها لزيادة الوعي المروري لدى مختلف شرائح المجتمع وتطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمناً.

وتستهدف المرحلة الثانية من خطة مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية «الجهة المنفذة»، رفع الوعي الوقائي وزيادة الإيجابية، وحث السائقين على الالتزام بالسرعات المقررة، وعدم التجاوز بصورة خاطئة، وتحذيرهم من النتائج المترتبة على الانحراف المفاجئ للمركبات نتيجة للإنشغال عن الطريق.

كما تستهدف التوعية السائقين، وخصوصاً الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة أبو ظبي، وتنظم محاضرات تفاعلية بالجامعات حول اشتراطات السلامة المرورية لحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور.