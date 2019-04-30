فحص مبكر للمواليد خلال أول 72 ساعة من الولادة

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم خدمة الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة، للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإنشاء قاعدة بيانات لحصر جميع أنواع الأمراض الوراثية بين حديثي الولادة.

وتستهدف الخدمة فحص جميع حديثي الولادة خلال الـ72 ساعة الأولى بعد الولادة، بغرض الكشف المبكر عن تلك الأمراض، ومن ثم تقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت، للوقاية من مضاعفات المرض.

وتهدف الخدمة إلى الفحص المبكر لحديثي الولادة، لخفض معدلات المرض والإعاقة والوفيات الناتجة عن الأمراض الوراثية، مثل «فحص القلب للكشف عن التشوهات الخلقية أو الثقوب القلبية، وقصور الغدة الصماء، وأمراض الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا، والصمم الوراثي وغيرها» لوقاية حديثي الولادة من الإعاقات الذهنية والجسدية، والحد من معدل حدوث الوفيات بين الأطفال نتيجة للإصابة بهذه الأمراض.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، حرص الوزارة على تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، ولا سيما فئة حديثي الولادة، ولفت إلى قيام الوزارة بإعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية والخاصة، لإلزام المنشآت الصحية والوالدين بفحص حديثي الولادة خلال 72 ساعة من تاريخ الولادة للكشف عن 40 مرضاً جينياً ووراثياً.

وأوضح أن مختبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أبوظبي هو المختبر المرجعي لفحوصات الدم لحديثي الولادة بالدولة، بما في ذلك القطاع الصحي الخاص، ويكون ذلك مقابل رسوم محددة. وفي حال اكتشاف أي مرض من الأمراض الوراثية، يقوم المختبر بالاتصال بالمنسق والوالدين للمباشرة في العلاج بأسرع وقت بعد تأكيد التشخيص.