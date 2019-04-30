تعاون بين «جلاسكو» و«نيوفارما» لتوفير إمدادات الأدوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «جلاسكو سميث كلاين» شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على الأبحاث العلمية، و«نيوفارما» الشركة المصنعة للأدوية في الدولة، عن إطلاق شراكة جديدة تمهد لتوطين التصنيع الدوائي محلياً.

وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت، أمس، بمقر السفارة البريطانية في أبوظبي بحضور خلفان السويدي، مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، والدكتورة علا غالب الأحدب، المستشارة الصيدلانية في وزارة الصحة .

ووفق اتفاق الشراكة ستصبح شركة «نيوفارما» طرفاً ثالثاً للتصنّع لشركة جلاسكو، وستتولى مهمة عملية التغليف الثانوية وهي مرحلة التصنيع النهائية لست علامات تجارية من أدوية جلاسكو الأكثر طلباً في الإمارات، ويتيح توطين الإنتاج محلياً لـ«جلاسكو سميث كلاين» سهولة شراء مواد تغليف الأدوية وتعبئتها ثم توريدها إلى سوق الدولة.