«طرق دبي» تستضيف المؤتمر الدولي لمعهد الأساسات العميقة

المصدر: دبي - البيان

استضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مبناها الرئيس وعلى مدى يومين المؤتمر الدولي لمعهد الأساسات العميقة، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له.

وتفصيلاً، قال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، إن الهدف من استضافة هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم الجهود الريادية للهيئة في دعم البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة ومواكبة آخر وأحدث الابتكارات والتقنيات في مجال هندسة التربة والأساسات والأعمال الإنشائية للبنية التحتية الخاصة بالطرق والجسور.

بالإضافة إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة في مجال البحث العلمي والابتكار في هذا المجال. وأضاف عبد المحسن: تأتي استضافة الهيئة كذلك لتنظيم المؤتمر الدولي لمعهد الأساسات العميقة ضمن إطار إحدى غاياتها الاستراتيجية، وهي (تميّز هيئة الطرق والمواصلات)، كما تهدف هذه المبادرة إلى إبراز دور الهيئة بوصفها جهة حكومية راعية وداعمة للبحث العلمي ولتعزيز التعاون المشترك مع المعاهد العالمية المتخصِّصة في مجال هندسة التربة والأساسات، ولتسليط الضوء على دور الهيئة في تبني ثقافة البحث العلمي والابتكار وتشجيع موظفي الهيئة على المشاركة في المؤتمرات التخصصية.