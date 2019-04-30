«الخدمات المساندة» برأس الخيمة تحتفي بجائزتيها ضمن «برنامج صقر للتميز الحكومي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

احتفلت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بمناسبة حصولها على جائزتين، ضمن فئات برنامج جائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي.

حيث نالت جائزة فئة إدارة الخدمات المساندة المتميزة، وجائزة فئة الوحدة التنظيمية المبتكرة، وذلك على مستوى إمارة رأس الخيمة، وبذلك تكون إدارة الخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، قد حققت ما تسعى له جائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي من حيث إرساء نموذج فريد في التطوير المؤسسي يحقق الريادة الحكومية المتميزة، مرتكزاً على دعائم التميز والجودة والإبداع ضمن بيئة عمل المؤسسة الحكومية.

شهد الاحتفال، العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية، والعميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عادل عبد الله النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من كبار الضباط، وموظفي الشرطة، وذلك بمبنى الشهيد طارق الشحي.

وهنأ العقيد ركن عبد الله أحمد بن سلمان نائب مدير إدارة الموارد البشرية، العميد جمال أحمد الطير، وجميع ضباط وموظفي الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بمناسبة هذا الإنجاز المؤسسي المتميز.