«دار البر» توزع المير الرمضاني على 3900 أسرة

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

وزعت لجنة الأسر المتعففة في جمعية دار البر المير الرمضاني على 3 آلاف و900 أسرة بقيمة مليون درهم، منها 1200 أسرة على مستوى أم القيوين و500 أسرة من عجمان، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ حميد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، و1200 أسرة في رأس الخيمة و500 أسرة في الشارقة و500 أخرى في خورفكان، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية في الإمارة،.

إضافة إلى 30 أسرة في عجمان بالتعاون مع المعرفين من الثقات، وذلك بحسب علي حسن العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين التابعة لجمعية دار البر بدبي، والذي أكد أن المير الرمضاني يشمل 7 أصناف من المواد الغذائية الرئيسية من الأرز والزيوت والتمر والسكر وخلافها من المواد الغذائية الأساسية.

وأكد علي حسن العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة بأم القيوين التابعة لجمعية دار البر بدبي أن اللجنة واصلت عملها في تفعيل العمل الخيري في الإمارة، بالتعاون مع فعاليات المجتمع المختلفة بهدف مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وأوضح أن اللجنة ركزت خلال العام الماضي على الأيتام وصيانة المنازل للأسر المتعففة والعلاج والدراسة ولم تغفل أصحاب الهمم، مبيناً أن هناك 20 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في عملية توزيع المير الرمضاني للأسر المتعففة، مثمناً دور الجهات الداعمة وفاعلي الخير للجنة ما كان له الأثر الكبير في التخفيف عن الأسر ذات الدخول المحدودة.

وأوضح أن اللجنة تقدم المساعدات الطبية والمساعدات الدراسية وصيانة المنازل وتأثيثها والطرود الغذائية.