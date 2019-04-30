«زايد الخيرية» تبحث التعاون مع صندوق كازاخستان

المصدر: نور سلطان - وام

بحث وفد من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية خلال زيارته لجمهورية كازاخستان سبل التعاون مع صندوق الرئيس الأول بكازاخستان.

جاء ذلك خلال لقاء حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بأسيت إسيكيشيف المدير التنفيذي لصندوق الرئيس الأول بجمهورية كازاخستان، بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.

ورحّب المدير التنفيذي بوفد مؤسسة زايد، وقدّم شكره لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات لدول العالم ولجمهورية كازاخستان، حيث تربط الرئيس الأول مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة علاقات أخوة وصداقة وطيدة، وأكد أهمية إقامة علاقات مباشرة بين الصندوق ومؤسسات الدولة العاملة في المجالات ذات الصلة.