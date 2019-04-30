«إسلامية دبي» تتبرع بـ721 ألف درهم لمستشفى الجليلة

المصدر: دبي - البيان

تبرعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بـ721.750 درهماً إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال من خلال مبادرة «لنقرأ».

وسلم أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة الشيك إلى الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي للمستشفى، الذي ثمّن هذه الالتفاتة الخيرية الإنسانية الكبيرة من إسلامية دبي في ظلال عام التسامح.

وأعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن انتهاء مبادرة «لنقرأ» التي أطلقتها ثلاثة أيام من 25 - 27 أبريل الجاري، ضمن مبادرة ميدان التسامح في فستيفال سيتي بدبي، والتي تهدف إلى التشجيع على القراءة، وحث الجمهور بمختلف مستوياته العمرية والثقافية على عمل الخير.

وقد نشط قطاع العمل الخيري في الدائرة، وبالتعاون مع 44 متطوعاً، في تنظيم فعالية «لنقرأ»، حيث شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور وطلاب المدارس، وانتهت الفعالية بقراءة

144350 صفحة متنوعة، شملت الأدب والتاريخ والاقتصاد والأسرة والعلوم التقنية، ومختلف المعارف القديمة والمعاصرة، بالإضافة إلى قصص الأطفال الهادفة، وقد أقدمت الدائرة على دفع 5 دراهم مقابل كل صفحة مقروءة، كما تبرعت لكل ساعة تطوع بـ100 درهم.