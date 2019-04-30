اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني تعقد اليوم اجتماعها في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تعقد اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، اليوم، اجتماعها الرابع عشر، وذلك في فندق الميدان بدبي، والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للمنتجين العرب، إحدى المنظمات العاملة تحت مظلة الجامعة العربية.

يحضر الاجتماع فوزي الغويل الوزير المفوض مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وممثلو الدول الأعضاء بالجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

ويأتي انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه الإمارات بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

مخاطر

وعلى هامش الاجتماع تنعقد الحلقة النقاشية البحثية حول (مخاطر الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي) وتستعرض أربع أوراق عمل خلال يومين، يقدمها خبراء متخصصون من الدول العربية، تتضمن العديد من المحاور المهمة في مجال الأضرار المترتبة على مخاطر الألعاب الإلكترونية، وآثارها الخطرة على مستقبل المجتمع العربي وخاصة الأطفال والشباب، وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة تحدياته.

توعية

ويترأس فوزي الغويل جلسات العمل لليوم الأول، حيث يتم استعراض ورقة عمل من دولة الإمارات حول «توعية المجتمع والأسرة من مخاطر الألعاب الإلكترونية» تقدمها الدكتورة بشرى البلوشي من مركز الأمن الإلكتروني، بينما تتناول ورقة عمل حول الإعلام الإلكتروني، بين الضبط والانفلات مخاطر الألعاب الإلكترونية، من جمهورية العراق (هيئة الإعلام والاتصالات) ويقدمها د. خليل الطيار.

بينما يترأس ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، جلسة العمل لليوم الثاني للحلقة النقاشية، وتتناول الورقة الأولى «دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة تجاوزات صانعي الألعاب الإلكترونية» تقدمها سارة عيسى المرزوقي، مسؤول التوعية الأمنية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

كما يستعرض د. إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، خلال الورقة التي يقدمها دور الصحافة المهنية والصحافة الرقمية ومخاطر صناعة الألعاب الإلكترونية.