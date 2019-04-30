جمعية الإمارات للثلاسيميا تدشن حملة للتوعية بالمرض

المصدر: دبي - وام

دشنت جمعية الإمارات للثلاسيميا حملة للتوعية بمرض الثلاسيميا تحت شعار «بالوقاية... الحياة أجمل» بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية وبالتنسيق مع المجالس التنفيذية والهيئات الصحية بها وذلك بهدف نشر الوعي الصحي حول مرض الثلاسيميا وتوعية أفراد المجتمع وحثهم على إجراء فحص ما قبل الزواج للوقاية من هذا المرض.

تأتي الحملة التي تم تدشينها بتوجيهات ورعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا واستكمالا لمبادرات الجمعية في «عام التسامح».

وتوجهت جمعية الإمارات للثلاسيميا بالشكر لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدعمهم الحملة.