غياب «رياح الشمال» سبب ابيضاض الشعاب المرجانية صيفاً

المصدر: أبوظبي- البيان

أثبت باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي، باستخدام أجهزة تسجيل بيانات درجة الحرارة، أن الشّعاب المرجانية في الخليج العربي تصبح أكثر عرضة للابيضاض حين لا تكون الرياح الصيفية الخفيفة كافية لتبريد سطح المياه.

وتُعدّ الشعاب المرجانية في مياه الخليج العربي الأكثر تحملاً للحرارة في العالم، غير أنها ليست منيعة أمام حالات الارتفاع الشديد في الحرارة المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري.

وبغياب هذا النوع من الرياح، المعروفة بـ«رياح الشمال»، يمكن لمياه الخليج الضحلة أن تصل إلى درجات حرارة تُعتبر قاتلة للشعاب المرجانية على امتداد فترات الصيف، وذلك وفقاً للباحثَين المؤلفَين للدراسة وهم جون بيرت، الأستاذ المساعد في البيولوجيا، وفرانشيسكو باباريلا، الأستاذ المساعد في الرياضيات. ومع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري، من المتوقع نظرياً أن تظل الشعاب المرجانية في الخليج عرضة لخطورة الابيضاض في حال طال تأثير التغيرات المناخية رياح المحيط الهندي الموسمية.