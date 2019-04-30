«مرور عجمان» تحاضر في التسامح

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان محاضرة بعنوان «التسامح» لتعزيز قيم التسامح، وهي مقدمة لموظفي إدارة المرور والدوريات.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن تنظيم المحاضرة جاء ضمن فعاليات شرطة عجمان في عام التسامح، ودعماً لتوجه القيادة الرشيدة بنشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع لما له من أثر في إرساء المحبة والتآخي ونشر السعادة.

قدّم المحاضرة النقيب أحمد علي العبدولي مدير فرع الإسعاف والإنقاذ، تحدث خلالها عن التسامح بوصفه قيمة إنسانية ضرورية لاستقرار المجتمعات وإسعاد أفرادها، كما عرّف بأنواع التسامح الإنساني المعنوي منه والمادي.

وتطرق إلى دور الدولة وقيادتها الحكيمة في إرساء واحتضان قيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية.