الاحتفاء باليوم العالمي للسلامة

المصدر: أبوظبي - وام

احتفى المركز الوطني للبحث والإنقاذ باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين الموظفين والمتعاملين خلال أيام الأسبوع الحالي.

وشهد ستيفن توماجان مدير عام المركز الوطني للبحث والإنقاذ افتتاح فعاليات حملة السلامة والصحة المهنية الأولى في المركز والتي انطلقت فعالياته أمس في مقر المركز بأبوظبي.

ويسعى المركز من خلال هذه المناسبة إلى التعريف بأهمية إيجاد بيئة عمل صحية وآمنة لجميع الموظفين والمتعاملين لدى المركز ورفع الوعي بسلامة الموظفين وتعريفهم بالمعدات والأساليب المستخدمة للوصول إلى بيئة عمل آمنة والذي ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج والحفاظ على استمرارية سير العمل.