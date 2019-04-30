افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مستشفى المفرق

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح مستشفى المفرق إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين، تماشياً مع توجهه في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية التي تلبي حاجة المجتمع، وتستقبل العيادة المرضى أيام الأحد من كل أسبوع. وقال الدكتور شريف بكير استشاري أمراض القلب في مستشفى المفرق: «تهدف العيادة إلى رفع وعي الأفراد بالفوائد العظيمة للإقلاع عن التدخين وتعزيز الصحة العامة والوقاية من مخاطر الأمراض القلبية وغيرها من الأمراض المهددة للحياة والناتجة عن التدخين».

وأضاف: «يتم تقييم مدى استعداد وقابلية المريض للإقلاع عن التدخين من خلال تقييم كل حالة على حدة لمساعدتهم في التخلص من الإدمان على التدخين، وكذلك وضع الخطة العلاجية للتخلص من ممارسة التدخين والتي تتكون من إدمان وعادة، حيث تعد العادة من العوامل الأساسية التي تعيق البعض من التخلص من التدخين، حيث إن علاج الإدمان عن التدخين ناجح بنسبة عالية؛ إلا أن الجزء الآخر من العلاج وهو تغيير السلوكيات في ممارسة التدخين كعادة هي الخطوة الأصعب والتي تتطلب تدريباً وإصراراً من المريض».