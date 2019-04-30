بدء تنفيذ غرف عمليات نموذجية بـ«دبا الفجيرة» الشهر المقبل

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

يشهد الشهر المقبل بدء تنفيذ أول مشروع على مستوى وزارة الصحة ووقاية المجتمع لغرف العمليات النموذجية المعيارية في مستشفى دبا الفجيرة، ويعتبر المشروع نتاج عمل مشتركاً لبحث أفضل المعايير والمواصفات لغرف العمليات الحديثة لثلاث مهندسات هن: المهندسة عائشة الغسية، والمهندسة شمة الخديم، والمهندسة صفية المطروشي من قسم الخدمات الهندسية والصيانة بالمشفى، حيث تم تصميم الغرف حسب نظام مكافحة العدوى cdc وهو عبارة عن مركز في الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الأمراض له عدة اشتراطات عالية يتم تطبيقها لتصبح الغرف معيارية.

وأكدت المهندسة عائشة الغسية رئيسة قسم الخدمات الهندسية بالمستشفى لـ«البيان» أن الفكرة تجسد تطلعات مئوية الإمارات 2071 نحو بناء نماذج مستقبلية بإقامة نظام صحي من أفضل الأنظمة في العالم بطرق ابتكارية تقدم خدمات طبية متكاملة ذات جودة عالية.

غرفة معيارية

وأشارت الغسية إلى أن مشروع غرف العمليات المعيارية صمم ليكون على مستوى عال من التجهيز والتعقيم، حيث يتطلب التطور الطبي المستمر والتقنيات المستخدمة في هذا المجال البحث عن الأفضل، موضحة أن المشروع يركز على أكثر من نظام وخاصية منها الكهرباء والتكييف والمعدات الطبية ومحيط الغرفة والجدران والأرضية التي صممت بمقاييس عالمية، حيث تتضمن الغرفة المعيارية أنظمة مراقبة ضغط الغرف وأجهزة استشعار الضغط الإيجابي، ليتم عزل غرف العمليات بالمشروع بشكل تام عن المحيط الخارجي لضمان أقصى سلامة للمريض، حيث يكون ضغط الهواء داخل الغرفة أعلى من ضغط الهواء خارجها لضمان عدم دخول أي شيء من المحيط الخارجي للغرفة، ويتم مراقبة نظام الضغط الإيجابي بالغرف عن طريق شاشات مراقبة خاصة، حيث توضع إحداها في داخل غرف العمليات وأخرى خارجها ليتأكد الطاقم الطبي من استمرارية عمل الضغط الإيجابي بشكل متواصل.

أرضية مقاومة

وقالت إن غرفة العمليات صممت أرضيتها لتحمل خاصية المقاومة للكهرباء الساكنة، ليتم امتصاص الشحنات الأستاتيكية وتفريغها بالأرض بحيث لا تضر المريض أي شحنات من الطاقم الطبي.

وأشارت إلى أنهم ركزوا في تصميم المشروع على نظام التهوية أيضاً داخل غرف العمليات فهو مختلف عن باقي الأقسام نظراً لحساسية المكان لمنع أي بكتيريا من الدخول، وفي إطار تنقية الهواء في الغرفة استخدم نظام laminar flow وهو عبارة عن عدد من الفلترات الخاصة تسمى الـheba filters والتي يتخللها الهواء الخارج من فتحة التكييف، ويتم بذلك تنقيته بنسبة مرتفعة تصل إلى 98 أو 99% بالتالي نضمن هواء نقياً ونظيفاً في محيط الغرفة، وينزل الهواء بشكل عمودي حول طاولة العمليات ليحيط بالمريض والطاقم الطبي، ما يعزلهم عن محيط الغرفة ويشكل نظام حماية آخر للمريض داخل غرفة العمليات، ثم يتم شفطه عن طريق أربع فتحات شفط قبل أن يلمس سطح الغرفة لضمان تجدد الهواء بشكل مستمر.

منع

وقالت: إن الأبواب صممت بطريقة تمنع تسرب أو دخول أية ملوثات من المحيط الخارجي، حيث تعتبر المسافة بين الأرض والباب نقطة ضعف تم التعامل معها عن طريق استخدام أبواب تغلق بإحكام شديد «hermetically sealed»، بعد أن تنزل الأبواب بشكل تلقائي عند إغلاقها أوتوماتيكياً فتسد الفتحة بين الباب والأرضية فتعمل على عزل المنطقة الخارجية للغرفة عن الداخلية بفاعلية كبيرة جداً.

وبالنسبة لحوائط الغرف فهي مبطنة بالستاينلس ستيل حيث يمنع عملية التفاعل مع أي مواد كيميائية ومقاوم قوي لعمليات الترسب ويسمح بالتنظيف المتكرر لأن هذه الأسطح تحتمل التنظيف المتكرر وإزالة الملوثات باستخدام المنظفات والمطهرات القوية، إلى جانب الأسقف مبطنة ومصنوعة من مواد خاصة لا تسمح بترسب أي شيء عليها.

وأوضحت الغسية أن الغرفة زودت بإضاءات تعمل بتقنية «ال اي دي» صديقة للبيئة وذلك لأن الإضاءة تلعب دوراً مهماً في مجال الرعاية الصحية، حيث تعمل على تحسين تجربة المريض وقدرة الطاقم الطبي والتمريضي على توفير مستوى الرعاية المطلوب، و تعتبر إضاءة «ال اي دي» خياراً مستداماً في توفير الطاقة التي تمنع الحرارة فهي مريحة للعين ذات جودة عالية لا تسبب أي مشاكل في الرؤية وموفرة للطاقة تعطي الضوء المناسب والساطع كضوء النهار، لذلك فهي خيار قادر على تحسين بيئة الرعاية الصحية وتحسين الكفاءة التشغيلية التي تمنح مناخاً صحياً للمريض وتوفر بيئة عمل ديناميكية للأطباء.

الخزائن والحوامل

وأوضحت أن الخزائن في غرف العمليات وضعت في داخل الحوائط التي تسمح بتخزين جميع الأدوات الجراحية المستعملة في العملية دون حاجة الطاقم للخروج خارج غرفة العمليات، أما المعدات الطبية من أجهزة التخدير وشاشات مراقبة المريض وجميع المعدات المستخدمة في العملية الجراحية محمولة على حوامل المعدات الطبية وتسمى pendant بحيث يكون المحيط في غرف العمليات فارغاً تماماً ما يضمن سهولة الحركة للطاقم الطبي دون احتمالية التعثر بأي جهاز.

جودة

قالت عائشة الغسية إنه تم تزويد الغرفة بشاشة في غرف العمليات تسمى لوحة جراحية يتم عن طريقها التحكم بالغرفة بشكل كامل وتتميز بالتحكم في درجة الحرارة والرطوبة، ودرجة الإضاءة والتحكم بالغازات الطبية أيضاً.

وتم إنشاء نظام حساس عالي الجودة للكهرباء يرصد أي تسريب في التيار الكهربائي في أي جهاز موجود في غرف العمليات لضمان سلامة المريض والطاقم الطبي.