إطلاق حملة التخفيضات الرمضانية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة ساهمت في ارتفاع عدد منافذ البيع واستقطاب العلامات التجارية الجديدة والتي وصلت إلى 65 منفذاً تجارياً متنوعاً على مستوى الإمارة تقدم خدماتها والسلع الغذائية للمتعاملين.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش اجتماع وزارة الاقتصاد مع مسؤولي منافذ البيع في رأس الخيمة لإطلاق الحملة الرمضانية اليوم ، إلى أنه تم الاتفاق مع جميع منافذ البيع والمراكز التجارية الكبرى في الإمارة على توفير كافة السلع الاستهلاكية والغذائية خلال شهر رمضان المبارك وخاصة السلال الرمضانية.

وأكد النعيمي، أهمية دور المستهلك في الرقابة الذاتية ضمن مبادرة "المستهلك المراقب" على العروض ورصد اختلاف أسعار السلع مع ضرورة الاتصال بالوزارة مباشرة في حال وجود أية مخالفات أو ملاحظات.