مستشفى توام يفتتح مبنى لكبار الشخصيات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

افتتح مستشفى توام والذي يعد أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» صباح أمس، مبنى كبار الشخصيات وذلك بعد إعادة تجديده، بهدف توفير الرعاية الصحية والاهتمام اللازم للمرضى بأفضل المعايير الطبية وبمستوى عالٍ من الجودة والعناية بكفاءة.

ويتسم المبنى الجديد بالفخامة التي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة، كما يتميز بالجودة العالية والأفكار الإبداعية في التصميم والتنسيق. وتصل القدرة الاستيعابية لهذا المبنى إلى 24 سريراً، كما ويقوم بتوفير خدمات طبية شاملة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت 12 غرفة مطورة ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات.

في حين ستتم مباشرة العمل في المرحلة الثانية ليتم الانتهاء منها خلال الربع الرابع من هذا العام. وتم اختيار كسوة للجدران باللون الخشبي، وتزيينها بمادة الزجاج باللون الأبيض، وطباعة آيات قرآنية لتبعث الأمن والطمأنينة على نفوس المرضى، مع إضفاء طابع الاتساع في الجناح لتحقيق راحة المرضى أيضاً.

ومع إضافة التجديدات الحالية تم إرفاق مجموعة من التعليمات حول قوانين الإقامة في المبنى الجديد والتي تصب في مصلحة المريض من أجل تحسين تجربته خلال فترة إقامته في المستشفى في مقابل تلقيه لعناية طبية فائقة تضمن له الشفاء العاجل وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي.