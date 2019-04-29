دورة في فن التعامل مع ضغوط الحياة

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها الرئيس بدبي وبالتعاون مع مركز نفوس مطمئنة في دولة الكويت دورة عن فن التعامل مع ضغوط الحياة التي قدمتها مدير عام المركز الدكتورة جواهر الدوسري المستشارة التربوية والمدربة المعتمدة من جامعة بوسطن الأمريكية للتدريب بحضور عدد من أولياء الأمور والمختصين

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون: «تعد هذه الدورة من أهم الدورات التي تحتاجها الأسرة نظراً للضغوط التي تتعرض لها وهو ما يحتاج إلى آلية للتدريب على التحكم في هذه الضغوط والخروج منها بأقل ما يمكن من الآثار السلبية».

من جانبها أكدت الدكتورة جواهر الدوسري أن التدرب على مهارة مواجهة الضغوط وإتقانها يؤدي إلى التغلب عليها والتكيف مع الظروف مهما كانت حدتها، وتطرقت الدوسري إلى الضغوط التي تتعرض لها المرأة والرجل على حد سواء، وقدمت فنيات التعامل مع الضغوط، وأشارت إلى أن 90% من الأمراض العضوية منشأها نفسي وأن كل إنسان معرض للتوتر والضغوط مهما كان سنه أو جنسه أو مستواه الاجتماعي، وأن الاضطراب الذي يحدث لدى الفرد بسبب حدث ما ليس بسبب الحدث نفسه بل بسبب وجهة نظره تجاه الحدث، وأنه يمكن التحكم فيها بطريقة قد تلغي ما نشعر به من ضغوط.