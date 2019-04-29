حميد القطامي: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنشيط السياحة الصحية

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة تعتز وتقدر وجود مستشفيات ومراكز صحية عالمية في دبي، كما تعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات نماء المنشآت الطبية الخاصة، وتوفير أفضل فرص الاستثمار أمامها للتوسع والتطور، بوصفها الشريك الاستراتيجي للهيئة في تنشيط حركة السياحة الصحية، من جهة، وفي ترسيخ مكانة دبي العالمية في هذا المجال الحيوي من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس لمستشفى زليخة في منطقة القصيص بدبي، حيث كان في استقبال معاليه الدكتورة زليخة داود المدير العام لمجموعة مستشفيات زليخة، وعدد من المسؤولين والمختصين.

وأشار معالي القطامي إلى حرص الهيئة على مد جسور التواصل مع القطاع الصحي الخاص، وبناء شراكات جديدة مع منشآته الطبية من المستشفيات والمراكز والعيادات، موضحاً أن الزيارات الميدانية، ولقاء مديري المستشفيات وأصحابها، وإبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات بشكل عام، يعد جزءاً من سياسة تعزيز التعاون بين (الحكومي والخاص)، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وخدمات طبية تنافسية تحقق رضا المجتمع وتُسعد أفراده.

وخلال الزيارة تفقد معاليه مختلف أقسام ومرافق المستشفى، وشمل ذلك وحدة الطوارئ، والعناية المركزة والعيادات الخارجية التخصصية، ومختبرات الأشعة، إلى جانب الصيدلية الذكية.

وأشار معاليه إلى أن بدء هيئة الصحة بدبي في تزويد مستشفياتها ومراكزها بالصيدلية الذكية قبل عامين، حفز الكثير من المنشآت الطبية في القطاع الصحي الخاص على المضي في اتجاهات التطوير المرجوة، وهو ما تقدره الهيئة وتنظر إليه بكل اعتزاز.

وثمن معاليه الجهود التي يبذلها مستشفى زليخة وغيره من المستشفيات الخاصة المتقدمة، في سبيل توفير خدمات طبية تنافسية وتوفير خيارات متنوعة للباحثين عن تجربة صحية مميزة، سواء من داخل الدولة أو خارجها.