خيام إفطار الصائم تبدأ بالانتشار في مناطق الدولة

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما يحمله من خير ورحمة، بدأت أبرز مظاهر الشهر الكريم في الإمارات تتراءى، من خلال انتشار خيم إفطار الصائم التي تنفذها مؤسسات خيرية مختلفة دأبت على نصب هذه الخيام في مناطق مختلفة من الدولة، لتقديم وجبات إفطار صائم، إضافة إلى خيام تبرع بها مواطنون محسنون طلباً للأجر، في لفته تؤكد الكرم الإماراتي بمؤسساته وأفراده. هيئة الهلال الأحمر أكدت أن إنشاء خيم إفطار الصائم ما زال جارياً على قدم وساق، حيث خصصت حتى الآن 159 موقعاً لإقامة إفطار الصائم على مستوى الدولة، مؤكدة أن هذا العدد مرشح للزيادة وفقاً للاحتياجات مشيرة إلى أن نحو 477 ألف يستفيدون من مشروع إفطار صائم.

مساهمة

وباشرت الهيئة بتنفيذ 20 خيمة في أبوظبي و20 في دبي و 1 في الشارقة و 1 في عجمان و 2 في رأس الخيمة و17 في العين إضافة إلى 5 في منطقة الظفرة و7 في أم القيوين و17 في بني ياس.

ودعت الهيئة المحسنين والخيرين إلى المساهمة في دعم حملة رمضان هذا العام والتي تأتي متزامنة مع عام التسامح وتستهدف تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود الهيئة الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها.

مستفيدون

وأوضحت الهيئة أن 575 ألف شخص على مستوى الدولة يستفيدون من برامج رمضان هذا العام بقيمة 19 مليوناً و189 ألف درهم، وأن 477 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة تبلغ 9 ملايين و377 ألف درهم، فيما يستفيد 44 ألفاً و860 شخصاً من المير الرمضاني، الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 4 ملايين و488 ألف درهم، إلى جانب 53 ألفاً و215 شخصاً يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 5 ملايين و324 ألف درهم.

تخصيص

كما خصصت الهيئة 207 مواقع دائمة لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع الأخرى، منها 57 موقعاً في أبوظبي، و28 في بني ياس، 40 في العين، 7 في منطقة الظفرة، و26 موقعاً في دبي، و12 في الشارقة، 7 في عجمان، 7 في أم القيوين، 8 في رأس الخيمة، و15 موقعاً في الفجيرة، هذا إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية.