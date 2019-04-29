6 مايو أول أيام رمضان في معظم الدول الإسلامية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

توقّع مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وقال المهندس محمد عودة مدير المركز: إن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 أبريل 2019، وبذلك ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440هـ يوم الأحد 5 مايو المقبل، وفي ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من بعض الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي.

وأشار إلى أنه بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم الأحد 5 مايو، نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من وسط قارتي أمريكا.

وأوضح أن وضع الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد 5 مايو في أبوظبي سيغيب القمر بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 16 ساعة و39 دقيقة، وفي مكة المكرمة، سيغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و17 دقيقة، وفي القاهرة سيغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و49 دقيقة، مشيراً إلى أن رؤية الهلال يوم الأحد في كل من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

ومن المقرر أن يقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال رمضان يوم الأحد 05 مايو، وذلك من ساحة فندق «ميركيور» في جبل حفيت بمدينة العين ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية والجمهور.