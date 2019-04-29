«نسائية دبي» تنظم محاضرات لاستقبال الشهر الكريم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشفت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المديرة العامة لجمعية النهضة النسائية بدبي، لـ«البيان»، عن عزم الجمعية إطلاق حزمة من الفعاليات استعداداً للشهر لاستقبال الشهر الكريم، وتقدمت الفلاسي بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على شعب الإمارات وعلى جميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة، وقالت إن شهر رمضان يعتبر فرصة كبيرة للتسامح والرحمة.

وأضافت أن الجمعية تحرص كتقليد سنوي على تهيئة النساء للاستعداد لهذا الشهر الكريم واستثماره، من خلال تنظيم المحاضرات الدينية التي تسهم في إثراء الفكر واستثمار إيجابي للوقت وإحياء ليالي رمضان بالقيم الدينية السامية، مشيرة إلى أن الجمعية نظمت محاضرة بعنوان «من صام رمضان إيماناً و احتساباً» للداعية السعودية الزائرة أفنان باصرة، وستنظم بالتوالي محاضرات عدة، إحداها بعنوان «رمضاني غير»، وهي عبارة عن برنامج عملي للمرأة المسلمة في رمضان، ودورة أخرى بعنوان «شرح كتاب الصيام» من كتاب «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين»، تأليف الشيخ السعدي.

وستنظم الجمعية كذلك جلسة إفتاء بعنوان «الصيام والزكاة»، إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية التي تعلم المرأة أمور دينها وحياتها، وبرامج توعية للمقبلين على الزواج على أيدي عدد من الاختصاصيين حول الحياة الزوجية، وتغيير القناعات الشخصية حول الصورة النمطية للزواج التي قد يرسمها بعض الشباب والفتيات في مخيلتهم، سواء كانت تلك الصورة إيجابية أو سلبية أو متوازنة بسبب خبرات سابقة لذويهم أو أصدقائهم أو أقاربهم.