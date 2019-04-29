مفتي كازاخستان يشيد بمبادرات الإمارات الخيرية والإنسانية

المصدر: نور سلطان - وام

أكد سيريكباي حاجي أوراز مفتي جمهورية كازاخستان أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي ساهمت بالعديد من الأعمال الخيرية والإنسانية في بداية استقلال كازاخستان.

جهود

جاء ذلك خلال استقباله حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والوفد المرافق له بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان.

ورحب مفتي كازاخستان بالوفد، وتوجه بالشكر إلى سفارة الدولة على جهودها في مد جسور التعاون في جميع المجالات بين البلدين الصديقين، وخص بالشكر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على تنفيذها برامج كفالة الحجاج وإفطار الصائم في كازاخستان.