افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة الأول في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت حكومة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي، ليكون الأول من نوعه في المنطقة، والخامس عالمياً ضمن شبكة مراكز المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة إلى تطوير حلول للتحديات المستقبلية وتحويلها إلى فرص، وبناء نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الإمارات تسهم بفاعلية في الجهود العالمية لتطوير نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز موقعها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تشكيل ورسم ملامح مستقبل العالم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة في الدولة