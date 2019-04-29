محمد بن زايد: كوادرنا الوطنية المؤهلة ركيزة طموحاتنا نحو المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام قيادة الدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير البيئة والمقومات لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المبادرة والتعامل مع التقنيات الحديثة في المجالات كافة، ليكونوا ركيزة أساسية في العملية التنموية في الدولة ومواكبة طموحاتها نحو المستقبل.

وقال سموه: «إن تقدم الأمم الحقيقي يقوم على قاعدة علمية متينة تبنى بعقول أبنائها وأفكارهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم ورأس المال البشري المتخصص الماهر في المجالات الحيوية المهمة كافة».

جاء ذلك خلال اطلاع سموه، أمس، على المشاريع المبتكرة في معرض «المهارات الإلكترونية لمجندي الخدمة الوطنية» الذي تنظمه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

واستمع سموه من المجندين، خلال زيارته المعرض الذي يقام في نادي ضباط القوات المسلحة، إلى شرح لمشاريعهم وابتكاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأشاد سموه بكفاءات وإمكانات أبناء الوطن في مختلف المجالات والمواقع، وحرصهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم، واكتسابهم المعارف العلمية والتقنية، وتسخيرها في دعم البرامج الوطنية.

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