لجنة المشاورات القنصلية الإماراتية الصينية تبحث تعزيز التعاون

المصدر: بكين - وام

شهدت العاصمة الصينية بكين، أمس، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات القنصلية الإماراتية - الصينية، التي ترأسها منصور الفهيم مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية وتنمية الإيرادات، وسوي آي مين المدير العام لقسم الشؤون القنصلية بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات، من بينها إرشادات السفر والتوعية بين البلدين، والتعاون القنصلي في المجال القضائي، وتعزيز التعاون المشترك لتسهيل دراسة الإماراتيين في الخارج، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل منصور الفهيم تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، للمشاركين وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق.

وأشاد منصور الفهيم بالعلاقات الإماراتية - الصينية، وأكد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيزها وتطويرها بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

علاقات

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق، ومبنية على العديد من المصالح المشتركة، حيث يحتفي البلدان في هذا العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها في نوفمبر من العام 1984.

وثمّن الفهيم الزيارة التاريخية الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ للدولة خلال 19 إلى 21 يوليو 2018، والتي دفعت البلدين نحو توسيع آفاق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، لا سيما بعد إصدار البيان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتوقيع على العديد من المشاريع ومذكرات التفاهم.

ولفت إلى أن تعيين خلدون خليفة المبارك مبعوثاً خاصاً لرئيس الدولة لدى الصين يمثل قوة دفع رئيسية على طريق تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يتماشى مع رؤية البلدين الصديقين لتحقيق التطور والنمو والازدهار في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

مبادرات

أكد منصور الفهيم أن الجانب القنصلي يعد جزءاً مهماً في دفع العلاقات الثنائية، كونه يلامس متطلبات وتوقعات مواطني البلدين الصديقين، وأعرب عن أمله في التوصل لمبادرات قنصلية جديدة تسهم في تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين الصديقين.