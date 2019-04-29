حميد النعيمي: عجمان تسعى لتذليل المعوقات أمام المبادرات الخيرية

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن إمارة عجمان تسعى لتذليل كل المعوقات أمام كل المبادرات الداعية إلى عمل الخير وتبذل الجهود المختلفة التي تتيح تلبية احتياجات الأعمال والمبادرات.

جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على برامج وأنشطة ومبادرات وأهداف حملة «رمضان أمان»، والتي تشمل ثماني دول هي: الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان ومصر والأردن والبوسنة، ويتم من خلالها توزيع أكثر من مليون ونصف المليون وجبة إفطار في تلك الدول خلال شهر رمضان المبارك.

واستمع سموه من الوفد إلى شرح واف حول هذه الحملة وما حققته من تفاعل مجتمعي واسع على مدى السنوات الماضية من خلال جهود الجهات المنظمة والداعمة للمبادرة، والتي تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزز المسؤولية المجتمعية وترسخ ثقافة العطاء في المجتمع وتعزز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص الهادفة لإحداث تأثير إيجابي يعزز مستويات جودة الحياة في المجتمع، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على خدمة المجتمع والعمل التطوعي.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على أهمية دعم العمل الخيري من قبل جميع فئات المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والتجار، ومساهماتهم في مساندة الحملات الرمضانية والخيرية والإنسانية على حد سواء واستعدادهم لتقديم الدعم والعون لمختلف الشرائح الاجتماعية والإنسانية المحتاجة.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة كافة الأعمال الخيرية وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف وخاصة في شهر رمضان.

وقال الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية، إن الجمعية تؤمن بضرورة خدمة المجتمع من خلال الحفاظ على أرواح الصائمين بالتعاون مع الشرطة والفرق التطوعية في كافة أنحاء الدولة، وهو ما يزيدنا همة نحو خدمة المواطن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.