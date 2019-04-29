9 أسر مواطنة في أم القيوين تقدّم 900 وجبة يومياً للصائمين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تُقدم 9 أسرة مواطنة بأم القيوين يومياً 900 وجبة إفطار للصائمين في أم القيوين عبر 3 مواقع، وذلك ضمن مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في الإمارة والتي خصصت لكل أسرة 57 ألف درهم، وذلك بحسب نورة الصريدي منسقة ومشرفة المشروع.

تشجيع المرأة

وقالت نورة الصريدي إنها تعد المرة السابعة على التوالي التي يتم فيها إعداد وجبات الإفطار الرمضانية من تلك الأسر المواطنة في أم القيوين، حيث يتم توزيعها على المواقع التي تم تحديدها في الإمارة، بواقع 200 وجبة في البلاد القديمة و200 بالشعبية القديمة و500 بمسجد الجابري، وتعد كل أسرة 100 وجبة يومياً لتوزيعها على العمال في تلك المواقع، كما أن هناك زيارات ميدانية إلى الأسر المنتجة بمرافقة فرق الدفاع المدني في أم القيوين لتعريف تلك الأسر وتوعيتها بضرورة تجنب الحرائق من خلال الإرشادات التي تقدمها فرق الحماية والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني، مبينة أن المشروع يهدف إلى تشجيع المرأة الإماراتية على العمل وإعطائها الفرصة لإثبات وجودها من خلال الإنتاج، وشغل أوقات فراغ الأسر المواطنة في شهر رمضان المبارك، والبحث عن طرق وأساليب لمساعدة المواطنة في الحصول على الدعم المادي، كما أن هناك تنسيقاً من قبل المنسقتين نورة الصريدي وشيخة بوهارون مع الأسر التي تعد الوجبات.

ولفتت إلى انه يتم تنظيم محاضرات توعية للأسرة المساهمة في المشروع من قسم الحماية المدنية بإدارة الدفاع المدني بالإمارة ومن قسم الصحة ببلدية أم القيوين لتعريفها بكيفية إعداد وطهي الوجبات.