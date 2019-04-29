إشهار جمعية الإمارات للتسامح والسعادة

المصدر: العين - داوود محمد

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتسامح والسعادة اجتماعه الأول، بعد الإعلان عن إشهاره في مؤتمر صحفي عُقد أمس، إذ تم اختيار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون رئيساً، والدكتور أحمد بن سودين أميناً للسر، ومحمد الرميثي أميناً للصندوق.

حضر المؤتمر الصحفي الشيخ مسلم بن حم العامري، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبد الله عقيدة، الأمين العام لصندوق الزكاة، وأحمد اليبهوني، سفير الدولة في جيبوتي، والدكتور سالم الدرمكي، الوكيل المساعد لوزارة الصحة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن كل سنوات الإمارات منذ تأسيسها على يدي القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، هي سنوات للتسامح، ولا تزال تتوالى أيامها وفصولها.