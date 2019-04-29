«تحقيق أمنية» تحتفي باليوم العالمي للأمنيات

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» الإمارات، احتفلت مؤسسة «تحقيق أمنية» باليوم العالمي للأمنيات الذي يصادف 29 أبريل من كل عام، وتزيّن مبنى المؤسسة بالإضاءة في ذكرى تحقيق أول أمنية عام 1980 بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الإرث الطيب

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نعتزّ جميعاً بأن تكون دولة الإمارات جزءاً من هذه المؤسسة الإنسانية العالمية التي تقوم بتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم».

وأوضحت: «يتزامن احتفالنا بهذه المُناسبة العالمية مع «عام التسامح 2019»، لإبراز الإرث الطيب الخالد لأبينا الشيخ زايد، رحمه الله، الذي كان رمزاً للتسامح الإنساني بمعناه العميق في تكريم الإنسان وتحقيق سعادته بغضّ النظر عن جنسيته ولونه ودينه. ويسعدنا أن المؤسسة قد تمكّنت خلال الربع الأول من هذا العام فقط من تحقيق (167) أمنية للأطفال المُصابين بأمراض مُستعصية داخل وخارج الدولة».

وأضافت: «نفتخر بالزيادة الكبيرة في عدد مبادرات وفعاليات المؤسسة خلال الربع الأول من «عام التسامح»، التي شهدت نجاحاً مُتميّزاً بفضل دعم وإسهام الجهات المانحة، والمستشفيات، والمتطوعين وغيرهم من الشركات والمؤسسات ومُحبي الخير والعطاء في الدولة. وتحرص المؤسسة على الاستمرار في جهودها الإنسانية لإيصال رسالتها النبيلة للعالم، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون مشكلات ومعوقات صحية وبدنية ونفسية وغيرها داخل وخارج الدولة، والإسهام ولو بجزء ضئيل في الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق السعادة لجميع شعوب العالم».